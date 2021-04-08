Прокуратура оголосила підозру двом запорізьким медикам через смерть 9-місячного хлопчика, яка настала ще три роки тому.

За інформацією прокуратури, у квітні 2018 року дев’ятимісячного малюка бригада швидкої медичної допомоги доставила до лікарні. Однак унаслідок того, що лікарі невчасно і неправильно поставили хлопчику діагноз, через добу після доставлення до лікарні він помер.

7 квітня 2021 року стало відомо, що прокуратура оголосила підозру лікарям у неналежному виконанні професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, яке спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього. Якщо вину медиків доведе суд, їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ані імен підозрюваних лікарів, ані назви лікарні, в якій помер хлопчик, у повідомленні прокуратури не вказано.