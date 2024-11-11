Аврора Гомонай є вихованкою школи раннього плавання «Здорова дитина»

Аврора Гомонай із Виноградова стала наймолодшою дитиною в Україні, що подолала понад 20-метрову дистанцію під водою. Відзнаку родині Гомонай вручила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Як повідомили 10 листопада у Виноградівській міській раді, Аврора Гомонай є вихованкою школи раннього плавання «Здорова дитина», заснованої тренеркою Тетяною Чедрик. Вік дівчинки – 2 роки і 9 місяців. Дистанцію під водою вона долала у ластах.

«Дитина подолала 20,25 метрів за 28 секунд. Вітаємо маленьку рекордсменку та тренера, ви – гордість Виноградова!», – зазначили в міськраді.

Нагадаємо, у вересні рекорд України поставила дворічна Аня Якимчук з Чорноморська. Вона стала наймолодшою дитиною, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем за 3 хвилини 6 секунд.