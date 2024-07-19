У четвер, 18 липня, у Хмельницькій області сталися два нещасні випадки. У місцевих водоймах потонули два чоловіки віком 52 і 63 років. Про це повідомили у ГУ ДСНС області.

Перша подія сталася в селі Пилява Хмельницького району, де вранці біля сільського ставка зник 52-річний чоловік. За вказаною адресою прибули рятувальники, які за допомогою надувного човна обстежили водойму та дістали тіло. Друга подія сталася у селі Іванківці Хмельницького району – водолази підняли на берег 63-річного потопельника.

Наразі усі обставини нещасних випадків встановлюють правоохоронці.

Додамо, що у вівторок, 16 липня, у водоймах Хмельниччини потонули четверо людей – дві жінки, пенсіонер і 15-річна дівчина.