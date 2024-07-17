У вівторок, 16 липня, у Хмельницькій області сталися чотири нещасні випадки. У місцевих водоймах потонули дві жінки, пенсіонер і 15-річна дівчина. Про це повідомили у ГУ ДСНС області.

Виклики на Службу порятунку надходили з 11:00 до 19:00. Вранці у селі Пасічна Старосинявської тергромади в місцевому ставку потонула 30-річна жінка, а у водоймі села Кузьмин Красилівської громади – 56-річна місцева жителька. З річки Случ у місті Старокостянтинів водолази дістали тіло 70-річного чоловіка. Ввечері того ж дня очевидці повідомили рятувальникам, що у річці Південний Буг під час купання потонула 15-річна дівчина. Її тіло також вдалося розшукати та дістати на берег.

Наразі усі причини загибелі людей встановлюють правоохоронці.

Додамо, що за день напередодні, 15 липня, з річки Південний Буг у Хмельницькому дістали тіло 15-річного хлопця. Правоохоронці кваліфікували смерть дитини, як нещасний випадок.