На хмельницькому міському пляжі річки Південний Буг у неділю, 14 липня, потонув 15-річний хлопець. Про це ZAXID.NET розповів речник рятувальників Хмельницької області Віталій Гричанюк.

«Виклик про потопельника надійшов до Служби порятунку близько 19:10. Тіло підлітка з води дістали водолази хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах», – зазначив Віталій Гричанюк.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції у Хмельницькій області Інна Глега, правоохоронці класифікують загибель дитини як нещасний випадок. Відомо, що 15-річний хлопець був місцевим жителем. Слідство триває.