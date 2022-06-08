Хлопців затримали вже за кілька хвилин після виклику

Із центру соціальної психологічної реабілітації дітей у Сваляві втекли двоє вихованців – хлопці віком 9 та 12 років. Дітей знайшли патрульні поліцейські, хлопчики перебували біля автобусної зупинки у Нижніх Воротах, що за понад 20 км від Сваляви. Втікачі не захотіли пояснювати патрульним, як опинилися так далеко від інтернату.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Закарпаття, виклик про зникнення двох вихованців центру соціальної психологічної реабілітації дітей у Сваляві правоохоронці отримали ввечері вівторка, 7 червня.

«Близько 18:00 інспектори отримали орієнтування про двох зниклих хлопчиків, віком 9 і 12 років. Як виявилося, хлопчики самостійно покинули територію Закарпатського центру соціальної психологічної реабілітації дітей у місті Свалява та пішли у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні поліції.

Вже через кілька хвилин після орієнтування патрульні помітили двох хлопців, які перебували поблизу автостанції у Нижніх Воротах за понад 20 км від Сваляви. Діти зізналися, що втекли із інтернату. У прес-службі патрульної поліції Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що хлопчики не захотіти розповідати, яким чином опинилися так далеко від реабілітаційного центру. Хлопців передали слідчим.