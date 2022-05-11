Молодіжна організація маю намір знайти кошти на будівництво дитбудинку в Ужгороді

Японські представники Міжнародної молодіжної палати JCI мають намір за кошти благодійників збудувати в Ужгороді будинок для дітей, які через війну в Україні залишилися без батьків і близьких. Місто готове безкоштовно надати земельну ділянку для будівництва. Наразі ведуться перемовини із проектантами.

Про плани збудувати в Ужгороді дитячий будинок для переселенців стало відомо під час зустрічі сенатора JCI (Junior Chamber International) Хідето Чу-йо та директора медіаагентства Юкі Секі з міським головою Ужгорода Богданом Андріївим та його заступниками.

Як у середу, 11 травня, повідомила прес-служба Ужгородської міської ради, японські представники JCI розповіли, що планують знайти кошти і можливості, щоб побудувати в Ужгороді будинок для дітей, які через війну залишилися без батьків і близьких. Міська влада готова безкоштовно передати для цього земельну ділянку.

«Домовилися, що через тиждень, після того, як представники Японії обговорять аналогічні наміри у Дніпрі, організують перемовини з проектантами, щоб попередньо визначити орієнтовні фінансові потреби для такого проекту», – йдеться у повідомленні прес-служби міськради.

Представниця JCI в Ужгороді Олена Жулінська зазначила також, що Ужгород може укласти угоду про співпрацю з одним із японських міст, яке стане побратимом Ужгорода.