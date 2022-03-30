Двох дівчаток і хлопчика із села Собатино відправили до дитячого притулку

Поліцейські спільно із соцпрацівниками вилучили від мешканки села Собатино на Іршавщині трьох дітей – двох доньок 10 та 11 років і 5-річного сина. За даними правоохоронців, діти проживали у неналежних умовах. Соцслужби неодноразово просили маму доглядати за дітьми і приділяти їм увагу. Зараз жінку можуть позбавити батьківських прав.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпатті, із багатодітної родини у селі Собатино, що поблизу Іршави, у середу, 30 березня, вилучили трьох дітей. «Під час попередніх відвідин інспектор ювенальної поліції фіксувала постійну відсутність матері дітей вдома. В той самий час дві дівчинки 10 та 11 років, а також їхній 5-літній братик проживали в неналежних умовах та були залишені на самих себе», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці уточнюють, що із мамою дітей неодноразово спілкувалися та наголошували їй на необхідності виконувати свої материнські обов’язки, доглядати за дітьми та приділяти їм увагу, турботу та піклування. Проте мешканка Собатина систематично нехтувала порадами та залишала дітей напризволяще. Про батька дівчаток і хлопчика нічого не повідомляється.

Наразі двох сестричок та братика із родини вилучили та поселили в Батівському дитячому будинку. Їхня мама понесе відповідальність відповідно до статті 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Окрім того, вирішується питання щодо позбавлення її батьківських прав.