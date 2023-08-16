Двоє людей померли унаслідок побічних дій від препаратів, які медики Міської багатопрофільної клінічної лікарні матері та дитини ім. М. Ф. Руднєва у Дніпрі використовували під час проведення операцій. У середу, 16 серпня, Держлікслужба тимчасово заборонила обіг цих препаратів.

Про відповідну заборону, а також про смерть двох людей повідомило Міністерство охорони здоров’я. Надзвичайна ситуація в лікарні сталася за кілька днів до цього. Точної дати, коли це сталося, МОЗ не називає, але Дніпропетровська обласна прокуратура вперше повідомила про це 12 серпня. Вже тоді було відомо про смерть 11-річного хлопця.

«11 пацієнтів, серед них – 5 дорослих та 6 дітей, отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. На жаль, двох пацієнтів медикам врятувати не вдалося. Серед загиблих одна дитина та один дорослий пацієнт», – повідомили у МОЗ.

Там зазначили, що наразі Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та застосування декількох партій медичних препаратів, які ймовірно спричинили тяжкі побічні реакції під час проведення операцій. Йдеться про три найменування медпрепаратів, однак МОЗ їх не вказує. Водночас раніше міністерство повідомляло, що йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу.

Відповідно до наказів Держлікслужби, усім суб’єктам господарювання, які здійснюють продаж, зберігання та застосування цих лікарських засобів, потрібно невідкладно перевірити наявність вказаних серій та вилучити їх. Окрім того, Міністерство охорони здоров’я створило комісію з залученням експертів, фахівців Держлікслужби, департаменту фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ України, а також надало доручення Центру контролю та профілактики хвороб Дніпропетровської області вивчити всі факти, які призвели до трагічної ситуації.

«На час роботи комісії у лікарні не проводяться планові оперативні втручання. Ведеться лише амбулаторний прийом», – наголосили у МОЗ.

Також у міністерстві додали, що медичні препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані