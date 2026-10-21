Уночі 21 жовтня Росія атакували підприємство у Жовківській громаді. Через удар постраждали двоє працівників. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький вранці 21 жовтня.

Повітряна тривога в області тривала з 03:33 до 03:58. Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа –рятувальники ДСНС оперативно її загасили. Двоє працівників підприємства отримали травми середньої важкості.

Також через падіння уламків російського безпілотника пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті. У ньому вибило вікна та пошкодило двері. Поблизу будинку утворилася невелика вирва. Люди в цьому будинку не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 20 жовтня, а також вранці у Львівській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку реактивних дронів. БпЛА атакували об'єкти енергетики в різних районах області. Раніше ZAXID.NET детальніше розповідав про нові реактивні дрони росіян та те, чому їх важко збити, експерти також розповідали про зміну тактики під час ворожих ударів.

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