Двоє людей загинули на Закарпатті в нічному зіткненні мотоцикла з вантажівкою
Суспільство — Володимир Пиріг, сьогодні, 13:260
В ДТП на Закарпатті загинули 18-річний і 24-річний чоловіки
В Тячівському районі вночі у п’ятницю, 25 грудня, мотоцикл в’їхав у вантажівку, внаслідок чого водій і пасажир мотоцикла загинули на місці ще до приїзду лікарів.
За інформацією поліції, аварія сталася близько третьої години ночі в селі Широкий Луг. 18-річний місцевий мешканець та його 24-річний пасажир їхали з села Тисалово на мотоциклі. На вулиці Центральній в Широкому Лузі вони в’їхали у припаркований вантажний автомобіль Volvo.
Водій і пасажир мотоцикла від отриманих травм загинули на місці до приїзду медиків. Мотоцикл після аварії поліцейські забрали на спецмайданчик. Також за фактом ДТП буде відкрито кримінальне провадження.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET