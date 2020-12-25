В ДТП на Закарпатті загинули 18-річний і 24-річний чоловіки

В Тячівському районі вночі у п’ятницю, 25 грудня, мотоцикл в’їхав у вантажівку, внаслідок чого водій і пасажир мотоцикла загинули на місці ще до приїзду лікарів.

За інформацією поліції, аварія сталася близько третьої години ночі в селі Широкий Луг. 18-річний місцевий мешканець та його 24-річний пасажир їхали з села Тисалово на мотоциклі. На вулиці Центральній в Широкому Лузі вони в’їхали у припаркований вантажний автомобіль Volvo.

Водій і пасажир мотоцикла від отриманих травм загинули на місці до приїзду медиків. Мотоцикл після аварії поліцейські забрали на спецмайданчик. Також за фактом ДТП буде відкрито кримінальне провадження.