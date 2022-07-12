30-річний водій та його 35-річний пасажир загинули на місці ДТП

На трасі неподалік Коломиї 30-річний водій Mercedes-Benz на швидкості виїхав на кільцеву розв’язку, від чого автомобіль кілька разів перекинуло. Внаслідок ДТП водій і його 35-річний пасажир загинули на місці.

Як у вівторок, 12 липня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася близько 22:30 понеділка, 11 липня у селі Шепарівці Коломийського району. За даними правоохоронців, водій Mercedes-Benz їхав у напрямку Івано-Франківська, перевищив швидкість, вилетів на кільце і перекинув автомобіль.

«30-річний мешканець Косівщини, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухався у напрямку до Івано-Франківська. Під час руху керманич не дотримався безпечної швидкості руху та виїхав на кільцеву розв'язку в селі Шепарівці, внаслідок чого автомобіль декілька разів перекинувся», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок аварії водій Mercedes-Benz та його 35-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).