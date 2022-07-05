28-річного чоловіка розшукали у Косові, поліцейським він пояснив, що втік через переляк

У селі Старі Кути біля Косова 28-річний водій Mercedes переїхав 44-річного чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Водій втік із місця ДТП і залишив свій автомобіль у сусідньому селі. Через кілька годин чоловіка розшукали, поліцейським він пояснив, що злякався. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння, виявилося, що за кермом він перебував тверезим. Зараз 28-річному чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася вночі у вівторок, 5 липня. На місці правоохоронці встановили, що автомобіль наїхав на 44-річного мешканця села Старі Кути, який лежав на проїзній частині дороги. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП, водій – утік.

«Через кілька годин пошуків правоохоронці встановили автомобіль Mercedes E 200 та особу порушника. Йдеться про 28-річного мешканця Косова. Автомобіль чоловік залишив на проїзній частині дороги у сусідньому селі. Самого керманича поліцейські виявили за місцем проживання», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції уточнюють, що за кермом водій перебував тверезим. Під час спілкування з поліцейськими чоловік пояснив, що налякався, тому й утік з місця ДТП. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). За скоєне 28-річному мешканцю Косова загрожує до восьми років позбавлення волі.