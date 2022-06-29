Жінка загинула на місці ДТП, водій авто згодом помер у лікарні

Внаслідок автомобільної аварії у селищі Рожнятів Івано-Франківської області загинули двоє людей. ДТП сталася ввечері вівторка, 28 червня. Від удару на місці аварії загинула жінка, водій одного з автомобілів згодом помер у лікарні. Про причини ДТП наразі нічого не повідомляється.

Як у середу, 29 червня, повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про ДТП у Рожнятові рятувальники отримали о 21:14 у вівторок, 28 червня. За даними ДСНС, внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей.

«Працівники Служби порятунку за допомогою спеціального інструменту деблокували з автомобілів п'ятьох постраждалих осіб, яких надалі було передано працівникам екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Франківське видання «Галка» з посиланням на дані з центру екстреної медичної допомоги повідомило про двох загиблих внаслідок ДТП: на місці аварії загинула жінка, водій автомобіля Mazda згодом помер у лікарні. Крім того, ще троє травмованих перебувають у лікарні.

Правоохоронці Івано-Франківської області про ДТП неподалік Рожнятова наразі нічого не повідомляють, у прес-службі поліції ZAXID.NET зазначили, що інформацію про аварію надауть згодом.