Судячи з оприлюднених фото поліції з місця ДТП, наїзд відбувся біля пішохідного переходу

У селі Підберізці біля Львова вантажівка MAN на смерть збила 88-річного чоловіка. Судячи з оприлюднених фото поліції з місця ДТП, наїзд відбувся біля пішохідного переходу.

Як вказано у повідомленні, ДТП трапилась 28 червня приблизно о 08:00 на автодорозі Львів-Тернопіль у селі Підберізці Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля MAN, 45-річний житель Хмельницького, здійснив наїзд на 88-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.