16-річний пасажир мотоцикла також перебуває у лікарні

Вночі на трасі Київ – Чоп поблизу Мукачева 17-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Від удару мотоцикліст отримав важкі травми та наразі перебуває у реанімації. Його 16-річний пасажир – на обстеженні у лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася вночі у вівторок, 28 червня, на трасі Київ – Чоп у Мукачівському районі. Виклик про аварію поблизу села Зняцево правоохоронці отримали близько 01:00. На місці виявилося, що потерпілі – двоє підлітків із Закарпаття.

Попередньо поліцейські встановили, що 17-річний мешканець села Домбоки не впорався з керуванням мотоциклом та виїхав за межі проїзної частини дороги, де зіткнувся з відбійником.

«Внаслідок аварії водія з тяжкими травмами госпіталізовано до реанімації, а його 16-річний пасажир наразі проходить обстеження в лікарні. У водія мотоцикла відібрали зразки крові для того, щоб встановити чи не перебував він за кермом транспортного засобу у стані сп’яніння», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Наразі поліція призначила необхідні експертизи для встановлення усіх обставин ДТП.