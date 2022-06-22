42-річного постраждалого водія дсотавили до реанімації, проте медикам не вдалося його врятувати

Внаслідок зіткнення Mitsubishi та ВАЗ на трасі поблизу Мукачева загинув 42-річний мешканець села Бистриця, який перебував за кермом ВАЗу. Попередньо відомо, що водій Mitsubishi під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху. Від удару найбільше постраждав водій ВАЗ, який від отриманих травм помер у лікарні. Також травми отримали троє пасажирок автомобілів, вони перебувають у лікарні.

Як у середу, 22 червня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася на трасі Київ – Чоп неподалік смт Чинадієво. Попередньо правоохоронці встановили, що 43-річний водій Mitsubishi здійснював обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із ВАЗом, за кермом якого був 42-річний мешканець села Бистриця. Внаслідок удару сильно постраждав водій ВАЗ, чоловіка доставили до реанімації, де він згодом помер. Крім того, у ДТП травмувалися ще троє жінок, які були пасажирками авто.

«Внаслідок аварії було госпіталізовано двох пасажирок автомобіля «Mitsubishi», водія «ВАЗу» та пасажирку вказаного авто. Згодом, від отриманих травм, 42-річний водій помер в реанімаційному відділенні лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Водія Mitsubishi перевірили на алкоголь, за кермом він перебував тверезим. Правоохоронці кваліфікували інцидент за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Автомобілі відправили на штрафмайданчик. Поліція призначить низку експертиз для встановлення усіх обставин аварії.