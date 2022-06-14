18-річний водій квадроцикла за кермом був тверезим

18-річний водій квадроцикла, який їхав із лісу в селі Тарасівка Закарпатської області, збив 13-річного хлопця. Відомо, що неповнолітній перебігав дорогу. Потерпілий з численними травмами перебуває у реанімації. Винуватцю ДТП загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати авто на три роки.

Як повідомили у прес-службі поліції Закарпаття, ДТП сталася ввечері понеділка, 13 червня, в Тячівському районі. Про аварію поліції повідомили медики, до яких доставили потерпілого 13-річного хлопця із серйозними травмами. Поліцейські з’ясували, що ДТП трапилася близько 16:00 в селі Тарасівка.

«Встановлено, що 18-річний місцевий мешканець рухався на квадроциклі по ґрунтовій дорозі зі сторони лісосмуги та допустив наїзд на свого 13-річного односельця. За попередніми даними, хлопець в той час перебігав дорогу. З численними травмами потерпілого доставили в реанімацію», — йдеться у повідомленні поліції.

18-річного водія перевірили на алкоголь, виявилося, що юнак перебував за кермом тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень). Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами на три роки.