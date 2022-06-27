Від отриманих травм 21-річний мотоцикліст загинув на місці ДТП

Внаслідок нічної ДТП у Болехові загинув 21-річний мотоцикліст. Проїжджаючи містом близько 03:45 неділі, 26 червня, водій не впорався з керуванням і з'їхав на узбіччя, де зіткнувся із бетонним стовпом. Внаслідок отриманих травм 21-річний мотоцикліст загинув на місці події.

Як у понеділок, 27 червня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася вночі із суботи на неділю, 26 червня. Повідомлення про ДТП у Болехові поліція отримала о 03:45.

«Як встановили правоохоронці, 21-річний водій мотоцикла, не впорався із керуванням та допустив зіткнення із бетонною електроопорою. У результаті аварії керманич від отриманих травм помер на місці події», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).