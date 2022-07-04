Водій Audi виїхав на зустрічну та врізався у припарковану Skoda і зустрічними Mitsubishi та Ford

27-річний водій Audi у Рогатині на швидкості виїхав на зустрічну смугу руху та вдарився у ще три автівки: припарковану на узбіччі Skoda і двома зустрічними Mitsubishi та Ford. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП постраждали троє людей, їх доставили до лікарні. Крім того, усі машини отримали значні ушкодження. За даними поліції, водій за кермом перебував п’яним.

Як у понеділок, 4 липня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася ще у суботу, 2 липня. За попередніми даними, 26-річний водій Audi на швидкості виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з трьома автомобілями.

«При зустрічному роз’їзді водій не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечного інтервалу, виїхав на зустрічну смугу, скоїв наїзд на припаркований попереду автомобіль Skoda та зіткнувся з Mitsubishi та Ford, які рухалися назустріч», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що внаслідок ДТП є троє постраждалих. «У результаті аварії троє людей, які були в автомобілях, отримали легкі тілесні ушкодження. Їм 30, 27 та 20 років. Їх доставлено до лікувального закладу, а невдовзі відпущено додому», – додають у поліції. В аварії автомобілі отримали механічні пошкодження. Водій Audi на момент вчинення ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак відмовився пройти тест.

На чоловіка склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 КУпАП (відмова від проходження тесту, що прирівнюється до кермування у стані сп’яніння). Матеріали справи уже направили до суду.