10-річний велосипедист із травмами перебуває у реанімації

60-річний водій франківської маршрутки збив 10-річного хлопчика на велосипеді. Внаслідок ДТП дитина отримала серйозні ушкодження, зараз хлопчик перебуває у реанімації. За попередніми даними, велосипедист виїхав на дорогу у недозволеному місці. Після збиття дитини водій маршрутки зіткнувся ще і з Ford Cuga. За кермом чоловік перебував тверезим.

Про ДТП із маршруткою і 10-річним велосипедистом у четвер, 30 червня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області. За даними поліцейських, аварія сталася ввечері середи, 29 червня, на вулиці Угорницькій у Франківську. Близько 17:30 водій маршрутки, яка їхала у напрямку вулиці Хоткевича, збив 10-річного велосипедиста. За кермом автобуса перебував 60-річний чоловік.

«60-річний водій маршрутного автобуса, рухався в напрямку вулиці Хоткевича та здійснив наїзд на малолітнього. Хлопчик на велосипеді перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці. Опісля наїзду керманич маршрутки здійснив зіткнення з автомобілем Ford Cuga. У результаті аварії дитину госпіталізували. Наразі хлопчик перебуває у реанімації», – йдеться у повідомленні поліції.

Як стверджують правоохоронці, обидва водії на момент аварії були тверезими. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.