Двоє людей загинули у зіткненні легковика з мікроавтобусом на Тернопільщині

Причина ДТП, в якій загинули двоє і постраждали четверо людей, невідома

Двоє жителів Збаразького району Тернопільської області загинули в ДТП у вівторок, 19 листопада.

За інформацією поліції, ДТП сталася близько 9:00 на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. Як встановили поліцейські, водій автомобіля Mercedes виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Volkswagen Crafter.

На момент автопригоди в салоні легковика перебувало п’ятеро людей. Внаслідок зіткнення двоє з них – жителі Збаразькогшо району Тернопільської області – загинули в, трьох доправили до лікарні. Госпіталізували до медзакладу і водія мікроавтобуса.

Причини автопригоди та небезпечного маневру встановлюються, поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

Фото призначені для перегляду особам, яким виповнилося 18 років

Фото поліції Тернопільщини

Нагадаємо, за 10 місяців 2019 року в ДТП на українських дорогах загинули 2716 людей, і цякількість продовжує зростати.