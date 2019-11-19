На Сихові у Львові маршрутка збила пішохода

СуспільствоОрися Шиян, 19 листопада27990

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Ввечері 18 листопада на вул. Хуторівка у Львові маршрутка №23 збила пішохода. Травмований чоловік перебуває у лікарні.

За інформацією поліції, ДТП трапилася близько 20:00.

«Водій маршрутного автобуса, 57-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 59-річного жителя Пустомитівського району. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований», — повідомили у поліції.

фото Варта-1

Обставини встановлюють слідчі.

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