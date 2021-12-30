Пожежа у Білій Церкві спалахнула в ніч на четвер, 30 грудня

У Білій Церкві Київської області внаслідок пожежі у приватному будинку загинули двоє людей, повідомила в четвер, 30 грудня, Державна служба з надзвичайних ситуацій. За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу вони отримали о 02:22. Горів будинок площею 210 кв. м. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Пожежу локалізували о 04:09 та повністю ліквідували о 05:39. Фото ГУ ДСНС у Київській області Причина пожежі встановлюється. Також, за інформацією поліції, встановлюються й особи загиблих. Правоохоронці вже допитали сусідів загиблих і почали розслідувати пожежу за статтею «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей» Кримінального кодексу України.

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