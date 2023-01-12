Зловмисники сховали тіло вбитого у лісосмузі. За 30 км від цього місця вони також заховали його автомобіль

Двоє мешканців Хмельниччини отримали по 12 років тюрми за вбивство таксиста. Злочин юнаки скоїли ще в 2017 році, тоді одному з них було 23 роки, а іншому – лише 17. Вони напали на водія таксі, який завіз їх у село, до смерті його побили і заховали тіло у лісосмузі. За 30 км від цього місця вони також заховали його автомобіль. Пізніше один з фігурантів сам подзвонив у поліцію, аби забезпечити собі алібі: він повідомив, що замовляв це таксі, але після поїздки водія більше не бачив. Втім, обман вдалось викрити.

Вбивство чоловіки скоїли у квітні 2017 року поблизу села Ставниця Меджибізької громади. 67-річний потерпілий працював в одній із служб таксі Хмельницького і вночі 5 квітня виїхав на зміну. Зранку рідні вже не могли додзвонитися на його мобільний.

Правоохоронці та родичі розшукували чоловіка декілька днів. Проте інформацію про зниклого надав 23-річний юнак, який зателефонував у поліцію і розповів, що того дня чоловік справді підвозив його з 17-річним знайомим, але вони з ним розрахувалися і після того не бачили.

Під час розмови з поліцією юнаки почали нервувати. «Врешті з’ясувалося, що саме вони причетні до зникнення таксиста, а зателефонували до поліції, щоб забезпечити собі алібі. Тієї ночі вони винайняли таксі і попросили завезти їх у село в Старосинявському районі. По дорозі зловмисники напали на водія, побили його і ще живого поклали до багажника», – повідомляють обставини справи в прес-службі обласної прокуратури.

Щоб уникнути покарання, хлопці вирішили вбити таксиста, аби той не звернувся в поліцію. Вони побили до смерті чоловіка палицею, а тіло заховали в лісосмузі біля села Ставниця. За 30 км від цього місця вони заховали викрадений автомобіль Daewoo Sens. Також зловмисники забрали з собою матеріальні цінності, які були в авто.

Тіло вбитого 67-річного таксиста зловмисники сховали у лісосмузі неподалік села Ставниця

Про вирок у цій справі стало відомо в четвер, 12 січня. Суд визнав їх винними в умисному вбивстві, розбійному нападі, незаконному заволодінні автомобілем та викраденні людини. Їм обом призначили по 12 років тюрми. У старшого засудженого такоє постановили конфіскувати майно.

Поки що рішення суду не набрало законної сили, сторони можуть подати апеляції.