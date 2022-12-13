Від тяжких травм 22-річний юнак, який намагався захистити матір, помер на місці

Мешканець Хмельниччини отримав 17 років тюрми за вбивство 22-річного сина своєї колишньої співмешканки. Злочин чоловік скоїв у травні цього року. Він вночі прийшов до жінки, аби нібито помститись за зраду, почав її бити, а тоді вдарив ножем. На крики прибіг син потерпілої. Він намагався врятувати матір, але натомість сам отримав тяжкі поранення і помер на місці. Суд присудив зловмиснику не лише тюремний термін, а й постановив сплатити постраждалій жінці 500 тис. грн моральної компенсації.

Нагадаємо, злочин 47-річний чоловік скоїв опівночі 19 травня в селі Старий Кривин, що неподалік Нетішина. Зловмисник прийшов на подвір’я своєї колишньої співмешканки, щоб нібито помститись за зраду. В результаті між ними виникла сварка, у ході якої зловмисник сильно побив 44-річну жінку та вдарив її мисливським ножем у груди.

На крики з будинку вибіг син пораненої і кинувся її захищати. Під час боротьби нападник заподіяв 22-річному хлопцеві несумісні з життям ножові поранення, від яких той помер на місці події. Натомість зловмисник втік з місця злочину на авто.

Зловмисник вночі приїхав до колишньої співмешканки, аби нібито помститись за зраду

Про вирок у цій справі стало відомо в понеділок, 12 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. «В ході слідства з’ясувалось, що у 2021 році чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування та має не зняту та не погашену судимість. Тому до основного покаяння у виді 15 років позбавлення волі, суд приєднав частину покарання за попереднім вироком», – йдеться у повідомленні.

Тож сумарно чоловікові призначили 17 років тюрми. Окрім цього, суддя задовольнив цивільний позов, відтак, зловмисник повинен сплатити постраждалій жінці 500 тис. грн моральної компенсації.

Вирок поки що не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційній інстанції протягом 30 днів.