Мешканець Хмельниччини відсудив 522 тис. грн моральної компенсації за безпідставне звинувачення у вбивстві односельчанки. Всього чоловік перебував під слідством понад шість років, частину часу його утримували в СІЗО. Після того, як у травні 2022 року суд визнав його невинуватим, чоловік подав позов з вимогою заплатити йому відшкодування. Суд частково задовольнив це рішення, тож держава повинна буде заплатити йому 522 тис. грн.

Як йдеться у рішенні Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, чоловіка затримали 8 лютого 2015 року за підозрою у вбивстві односельчанки. Його відправили у СІЗО під варту. Наступного дня чоловікові повідомили про підозру. Справу Кам'янець-Подільський суд розглядав у травні 2016 року, тоді чоловіка виправдали за недоведеністю та звільнили з-під варти.

Прокурор з таким рішенням не погодився і подав апеляцію. Суд частково її задовольнив: постановив заново розглянути справу в суді першої інстанції. У серпні 2021 року чоловіка знову затримали і відправили у СІЗО. Але 30 травня 2022 року суд знову виправдав чоловіка у зв'язку з недоведеністю його вини.

«[Позивач] вважає, що його права порушено внаслідок незаконного кримінального переслідування, яке тривало 88 місяців і 28 днів, з них понад два роки перебував під вартою, у зв'язку з чим відповідно до Конституції України, набув право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування на відшкодування матеріальної та моральної шкоди», – йдеться у позові.

Представниця прокуратури просила відмовити у позові, бо у ньому начебто неправильно порахували час перебування чоловіка від слідством та судом.

Натомість суд таки вирішив частково задовольнити вимоги чоловіка. При нарахуванні суми за основу взяли мінімальну зарплату в 6,5 тис. грн за 80 місяців та 11 днів. Відтак суддя постановив стягнути з державного бюджету на користь позивача 522,3 тис. грн моральної компенсації.

Поки що рішення не набрало законної сили, протягом 30 днів сторони можуть подати апеляцію.