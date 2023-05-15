Випили, бо думали, що це лікер

До Львівської обласної клінічної лікарні «швидка» доставила 51-річного мешканця Золочівського райому у важкому стані. Чоловік був практично на порозі коми. Його, не чекаючи результатів аналізів, госпіталізували в реанімаційне відділення і відразу взяли на діаліз.

Як розповіла ZAXID.NET лікарка-нефрологиня Наталія Поврозник, виявилося, що пацієнт спершу пив горілку, а приблизно опівночі випив антифриз – рідину, що застосовується для охолодження двигунів та іншого обладнання. Думав, що це лікер.

З моменту вживання цієї рідини минуло 12 годин, що дуже багато. За словами лікарів, шанси врятуватися мають ті, хто потрапляє до лікарів не пізніше 6 годин після вживання антифризу. Пацієнта лікарі тримали на діалізі шість годин, аби вивести з організму якомога більше шкідливої речовини.

Наступного дня, коли пацієнтові стало краще, він розповів, що пив не сам, а з 71-річним напарником. Лікуючий лікар Наталія Поврозник зателефонувала колегам з Буської районної лікарні, аби довідатися, чи не поступав до них такий чоловік, бо якщо таким пацієнтам не надати вчасно медичну допомогу, вони не виживуть. Місцеві медики повідомили, що чоловіка доставили до районної лікарні у важкому стані з підозрою на інсульт. Навіть встигли зробити йому комп’ютерну томографію, але інсульт не підтвердився.

Тож другого пацієнта з району відразу доставили до обласної лікарні. Лікарі доклали неабияких зусиль, аби його врятувати, бо після вживання антифризу минуло понад 24 години. Виявилося, що після «лікеру» чоловік ще вживав спирт, що його і врятувало, бо спирт був антидотом антифризу.

Минулого тижня обох чоловіків виписали з лікарні, але вони досі є під спостереженням лікарів. Нирки їм вдалося врятувати. Через декілька днів вони мають приїхати у відділення гемодіалізу для контрольної здачі аналізів.