Двоє мешканців Львівщини постраждали від укусів змій, один у важкому стані
В області зафіксовано перші в цьому році випадки усусів змій
За останню добу на Львівщині зафіксували перших два випадки укусів змій – у Яворівській та Кам’янка-Бузькій громадах. Один з постраждалих – 52-річний мешканець – перебуває в реанімації у важкому стані.
Як розповіли 29 квітня в ДСНС Львівщини, 52-річного жителя села Залужжя Яворівського району змія вкусила в руку. Чоловіка у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення Яворівської центральної лікарні.
Окрім того, від укусу змії в руку постраждав 40-річний житель села Прибужани Львівського району. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Рятувальники нагадують, що змії вже прокинулися. Тому, вирушаючи в ліс чи на природу, потрібно дотримуватися нескладних правил безпеки:
- Одягайте відповідне вбрання, яке захистить від укусів змій – високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які необхідно заправити в черевики.
- Перевірте місце відпочинку. Перш ніж сісти на траву, камінь, колоду, пошарудіть або постукайте палицею тощо, щоби налякати змію.
- Не торкайтеся неперевірених об’єктів, бо змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями.
- Не рухайтесь. Якщо побачили змію, не робіть різких рухів. Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт.