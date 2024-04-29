З настанням потепління змії прокинулися

За останню добу на Львівщині зафіксували перших два випадки укусів змій – у Яворівській та Кам’янка-Бузькій громадах. Один з постраждалих – 52-річний мешканець – перебуває в реанімації у важкому стані.

Як розповіли 29 квітня в ДСНС Львівщини, 52-річного жителя села Залужжя Яворівського району змія вкусила в руку. Чоловіка у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення Яворівської центральної лікарні.

Окрім того, від укусу змії в руку постраждав 40-річний житель села Прибужани Львівського району. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Рятувальники нагадують, що змії вже прокинулися. Тому, вирушаючи в ліс чи на природу, потрібно дотримуватися нескладних правил безпеки: