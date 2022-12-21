У будинку використовувався газовий конвектор

Двоє мешканців Прикарпаття загинули внаслідок отруєння чадним газом від конвектора. Тіла 60-річних загиблих у будинку виявив їх знайомий. На місце інциденту виїжджала поліція, ознак насильства на тілах чоловіків правоохоронці не виявили. Попередньо, причиною смерті став газовий конвектор.

Як повідомив місцевий телеканал «НТК» з посиланням на дані коломийської поліції, інцидент стався у селі Остапківці Коломийського району у середу, 21 грудня. Виклик правоохоронці отримали від знайомого загиблих, який виявив тіла у будинку.

«Після обіду 21 грудня місцевий мешканець виявив тіла двох чоловіків 1961 і 1962 років народження. Як з'ясували поліцейські, чоловіки загинули через порушення норм експлуатації газових приладів, зокрема конвектора», – повідомив начальник Коломийського районного відділу поліції Андрій Тимків.

За попередніми даними поліції, причиною загибелі двох 60-річних чоловіків стало отруєння чадним газом віз газового конвектора. Ознак насильства на тілах загиблих правоохоронці не виявили.