Внаслідок отруєння чадним газом постраждала сім’я із Хуста. Медики госпіталізували 37-річну місцеву мешканку та двох її дітей віком 13 та 8 років. Жінка перебуває у середньому стані, обоє дітей – у важкому. Попередньо відомо, що у будинку постраждалих вийшло з ладу опалювальне обладнання. Наразі причини інциденту з’ясовують фахівці.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент стався у четвер, 14 грудня, у Хусті. У приватному будинку на вулиці Смереки троє людей отруїлися чадним газом.

«До ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення про отруєння чадним газом трьох осіб, де двоє – діти 2009 та 2014 років народження. Ймовірна причина отруєння – несправність опалювального приладу. Рятувальники на місце події не залучалися», – йдеться у повідомленні.

Наразі усі потерпілі перебувають у Хустській районній лікарні, 37-річна жінка – у стані середньої важкості, діти – у важкому стані. Причини інциденту з’ясовуватимуть фахівці.