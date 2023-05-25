Чоловіки, які пограбували 43-річну одеситку

На вулиці Дорошенка у Львові 31-річний мешканець Червонограда та 37-річний житель Дніпра напали на 43-річну одеситку. Чоловіки побили жінку й забрали сумку, де було 10 тис. грн. Інцидент трапився 24 травня о 14:30 перед одним із хостелів. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що правоохоронці за 40 хвилин знайшли грабіжників завдяки камерам спостереження.

«Розшукувані саме поділили кошти та "відзначали" подію в одному з кафе біля площі Привокзальної. Речові докази у них вилучили. Особи затриманих встановлені – ними виявились 31-річний житель Червонограда та мешканець міста Дніпра, який тимчасово проживає у Львові, віком 37 років. Обидва раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки, а старший – був оголошений у розшук поліцією Дніпропетровщини», – повідомили у прес-службі поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом грабежу. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Наразі триває досудове розслідування.

Речові докази, які вилучили поліцейські (Фото прес-служби Львівської області)

Нагадаємо, що у квітні 35-чоловік зі зброєю пограбував львівський готель Eney, що на вул. Шімзерів, 2. Зловмисникові загрожує від 8 до 15 років в'язниці із конфіскацією майна.