Чоловіків, які обробляли засіяну ділянку, затримали на гарячому

Поліція затримала двох закарпатців під час роботи на засіяній ними плантації конопель у Мукачівському районі. У чоловіків вилучили канабіс на 800 тис. грн. Їм загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 25 жовтня, плантацію конопель виявили неподалік річки на території однієї з громад Мукачівщини. Закарпатців, які обробляли засіяну ділянку, затримали на гарячому.

«З місця події правоохоронці вилучили майже сотню рослин конопель, запакованих у будівельні мішки та 3,5 кг сухої подрібненої рослини. Окрім цього, під час обшуків вилучено ще понад 4 кг канабісу, автомобіль Suzuki Grand Vitara, електронні ваги та вакуумні пакети», – інформують правоохоронці.

Загалом у чоловіків вилучили канабісу на 800 тис. грн. Організатору та його спільнику загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.