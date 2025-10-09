Новак Джокович залишається справжньою тенісною іконою

Сербський тенісист Новак Джокович, який цими днями виступає на «тисячнику» в Шанхаї, знову вписав своє ім’я в історію світового тенісу. Експерша ракетка світу встановив віковий рекорд за виходами у півфінал Мастерсів. Сталося це завдяки перемозі в 1/4 фіналу турніру над бельгійцем Зізу Бергсом.

ATP 1000. Шанхай (Китай), чвертьфінал, чоловіки, одиночний розряд

Зізу Бергс (Бельгія, ATP № 44) — Новак Джокович (Сербія, ATP № 5) – 0:2 (3:6, 5:7)

На момент виходу у півфінал турніру в Шанхаї Новаку виповнилося 38 років та 135 днів. Таким чином він оновив свій власний показник, який продемонстрував на турнірі в Маямі у березні 2025 року – тоді йому було 37 років та 10 місяців.

За вихід у фінал легендарний серб боротиметься з сенсацією «тисячника» Валентеном Вашеро, який у світовій класифікації посідає 204 сходинку. 26-річний монегаск вже встиг вибити з турніру таких монстрів як: казах Александр Бублік (ATP № 17), чеха Томаша Махача (ATP № 23), нідерландця Таллона Гріскпора (ATP № 31) та данця Хольгера Руне (ATP № 11).

Найстарші півфіналісти в історії Мастерсів:

Новак Джокович (ATP 1000 Шанхай, жовтень 2025) – 38 років 155 днів

Новак Джокович (ATP 1000 Маямі, березень 2025) – 37 років 10 місяців

Роджер Федерер (ATP 1000 Маямі, березень 2019) – 37 років 7 місяців

Роджер Федерер (ATP 1000 Індіан-Веллс, березень 2019) – 37 років 7 місяців

Нагадаємо, матч між Джоковичем та Вашеро запланований на суботу, 11 жовтня.