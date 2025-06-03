Легендарний тенісист продовжує переписувати історію тенісу

Напередодні Новак Джокович пробився у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції, в 1/8 фіналу розгромивши британця Кемерона Норрі в трьох сетах (6:2, 6:3, 6:2). Ця перемога стала для сербського тенісиста 100-ю на одному турнірі Грендслем.

Джокович став третім тенісистом в історії, якому підкорилося таке досягнення. Випереджають Новака лише Рафаель Надаль (112 виграшів на Ролан Гарросі) та Роджер Федерер (105 матчів на Вімблдоні та 102 на Відкритому чемпіонаті Австралії).

Тенісисти зі 100+ перемогами на одному Грендслемі:

112 – Рафаель Надаль (Ролан Гаррос)

105 – Роджер Федерер (Вімблдон)

102 – Роджер Федерер (Australian Open)

100 – Новак Джокович (Ролан Гаррос)

Загалом Джокович провів на Ролан Гаррос свій 116-й поєдинок, зрівнявшись за цим показником з Надалем. Серб також перевершив рекорд за виходами у чвертьфінал одного Грендслему, що досі належав Федереру (18 – на Вімблдоні).

Нагадаємо, за вихід у півфінал Відкритого чемпіонату Франції Джокович побореться з третьою ракеткою світу Александром Звєрєвим.