Персонаж Йода говорив вигаданою «мовою навпаки»

Режисер культового кіно «Зоряні війни» Джордж Лукас розповів, чому персонаж Йода говорив вигаданою «мовою навпаки». Він сказав, що насправді ця мова була геніальним ходом, який мав «вловити» увагу глядачів під час перегляду, інформує CNN.

Йода – вигаданий персонаж всесвіту Зоряних війн, гранд-майстер Ордену джедаїв, один із найсильніших та наймудріших джедаїв свого часу. За словами Джорджа Лукаса, прийом із «мовою навпаки» застосували спеціально для того, щоб вловити увагу глядачів.

«Якщо ви розмовляєте звичайною англійською, люди не будуть вас так багато слухати. Але якщо є акцент або вас важко зрозуміти, вони будуть зосереджені на вас. Він був, по суті, філософом фільму. Мені довелося придумати спосіб, щоб люди справді слухали – особливо 12-річні», – сказав режисер у коментарі на кінофестивалі TCM Class Film Festival.

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Нагадаємо, що режисери готують одразу кілька франшиз за всесвітом «Зоряних війн». Зокрема, у 2026 році вийде повнометражний фільм про Мандалорця та Грогу з Педро Паскалем у головній ролі. Також у розробці перебуває нова трилогія «Зоряних війн» від Саймона Кінберга. Її деталі невідомі.