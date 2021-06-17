Один з найбільших світових інтернет-майданчиків для продажів eBay запустив систему керованих платежів для продавців з України, повідомив у четвер, 17 червня, «Укрінформ» з посиланням на прес-службу «Укрпошти» – компанії, яка є основним каналом для доставки товарів, проданих на eBay з України.

Нова система спрощує процес ведення бізнесу на eBay для продавців, а також дозволяє їм запропонувати покупцям більше способів оплати. Офіційним партнером eBay в Україні буде платіжна система Payoneer.

Сервіс керованих платежів дає можливість покупцям вибирати різні способи оплати на eBay, в тому числі кредитні картки та PayPal. Оплата через Apple Pay буде доступна на iPhone і iPad у додатку, Google Pay – на сайті eBay і в додатку eBay для Android.

Продавці зможуть спростити ведення бізнесу і зібрати в єдиному сервісі всю інформацію про активність на eBay, включно з даними про платежі. Інструмент дозволить продавцю відстежувати транзакції та взаємодії з покупцями. Система також включає централізовану службу підтримки покупців.

Основним каналом доставлення товарів, проданих на eBay з України, є державна «Укрпошта». Через неї по всьому світу доставляються понад 70% усіх замовлень з України на цьому маркетплейсі.