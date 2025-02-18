У Львові розробили екоіграшку, яка навчатиме дітей сортувати відходи
Новини Львова від ZAXID.NET за 18 лютого
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У вівторок, 18 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Відновили ще одну будівлю. Пошкоджений російським обстрілом будинок на вул Міхновський, 42 допоміг відремонтувати бізнес.
- Граємо і сортуємо: у Львові розробили унікальну екоіграшку, яка формуватиме правильні звички у дошкільнят.
- На марафон у Токіо. У Японії Яна Степаненко пробіжить 5 км, щоб зібрати гроші на протези для воїна.
- Переміг в олімпіаді і зробив добру справу. Львівський п’ятикласник за 50 тис. грн купив дрон для захисників України.
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