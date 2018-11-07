Екологи розпочали перевірку Дністрянського лісництва через незаконну рубку дерев

Інспекція в межах кримінального провадження триватиме до кінця тижня. Екологи почали перевірку на території Дністрянського лісництва, де наприкінці минулого тижня виявили незаконну вирубку. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Зараз вони підраховують завдані природі й державі збитки. ZAXID.NET побував у лісі, який нещадно вирубують уже не перший рік.

Дністрянський ліс. Хоч здалеку він виглядає густим, та варто лише підійти ближче – як видніються сліди злочинів. Місцевий депутат Василь Курій показує на найближчі пеньки: «Декілька метрів до дороги. Це свіжий пень. Його десь три тижні тому зрубали, може, до місяця часу».

Але, що далі в ліс – тим більше дров. Незаконну вирубку лісу депутат Старосамбірської районної ради Василь Курій виявив ще минулої суботи.

«Ми з колегою ходили цілий день, побачили не менше як тисячу пеньків. Тут просто відбувається щось неймовірне. Тому що тут немає санкціонованих рубок, тут просто рубають, де кому заманеться», – обурюється Василь Курій.

Порахували зрубані дерева в 14-му та 15-му кварталах. Ще чимало пеньків було й у 7 та 8 кварталах. Та мали певність – вирубку проводили без документів.

«Галсільліс» не видає жодних документів, які ми витребуємо. Не видають касаційну книгу, не видають лісоупорядних документів», – каже пан Василь.

На хаотичних доріжках видно залишки деревини, гілля, яке покинуте абияк. Пеньки від зрубаних сосен, яких тут найбільше, – усюди: біля дороги, на схилі та галявинах.

«Ось така ситуація – на гектарах. Це чотири квартали в такому лісі. Ми йдемо з вами, спеціально не вибираємо локацію, це чотири квартали вщент вирізаного лісу», – додає депутат.

Рубали косо, криво, аби живо: забрали навіть ті дерева, які ще замолоді для обробки.

«Цьому дереву десь орієнтовно 50-60 років. До повної спілості йому потрібно було ще 20-30 років рости», – показує на найближчий пень Василь Курій.

Цей ліс – під охороною обласного комунального підприємства «Галсільліс». Воно мали би стежити за тим, аби незаконно дерев не рубали. Але після власної перевірки Василь Курій одразу ж звернувся до правоохоронців. На місце вони приїжджають уже вдруге.

«Слідчі зараз проводять огляд. Екологи ж будуть замірювати, де є пні незаконно зрубані, будуть замірювати діаметр і визначати, яка шкода завдана навколишньому середовищу», – пояснив начальник Старосамбірського відділення поліції Роман Чекас.

У новопризначеного лісничого є своя версія: мовляв, дерева вже давно й тишком-нишком рубають місцеві.

«Служба охорони лісу АРКОН виявила тут одного чоловіка, в якого була завантажена дига (саморобний транспорт – ред.) лісом. Лісопродукції десь приблизно чотири куби. На мою думку, то є місцеві хлопці. Був тут ще лісник, нещодавно його звільнили через масову порубку», – пояснив в.о. лісничого Дністрянського лісництва Микола Кавчак.

Лише у вівторок екологи нарахували 203 пні. Втім і досі працюють у Дністрянському лісництві. Стверджують: збитки через таку кількість знищених дерев можуть сягати мільйонів гривень. Тим часом в ЛГП «Галсільліс» пообіцяли прокоментувати ситуацію цього тижня – після наради з районними керівництвом.

Нагадаємо, на початку листопада депутат місцевої районної ради повідомив у поліцію про те, що у лісовому масиві неподалік с. Дністрик, що у Старосамбірському районі, виявлено незаконну рубку хвойних дерев. За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження.