Керівництво «Галсільлісу» назвало причини масової вирубки дерев на Старосамбірщині

Після сюжету журналістів ZAXID.NET ситуацію у Дністрянському лісництві прокоментувало керівництво «Галсільлісу». Кажуть, головна проблема – всюдисущі лісопилки у гірському районі, обліку яких ніхто не веде. Також, на усіх ділянках ДЛГП «Галсільлісу» бракує лісників.

У гірській місцевості Старосамбірського району в обласному підпорядкуванні – 9 тис. га лісу. А охороняють його лише 60 працівників.

«У Стросамбірському районі на сьогодні є 200 лісопильних об'єктів, із них дуже мала кількість працює у законному полі. Коли ми організовували біржу з продажу деревини через біржові торги, то участь брали тільки 11 деревообробників, тобто 190 підприємств працюють поза законом», – пояснив генеральний директор КП «Галсільліс» Володимир Мельник.

Нагадаємо, на початку листопада екологи та екоінспекція виявили 203 пні від зрубаних дерев поблизу с. Дністрик. Збитки оцінюють у мільйони гривень. Екологи розпочали перевірку Дністрянського лісництва через незаконну рубку дерев і працюють ще досі. А прокуратура за цим фактом відкрила кримінальне провадження.