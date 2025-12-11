Препарати містять живі корисні мікроорганізми

Біофунгіциди стають дедалі популярнішими серед городників і професійних аграріїв, адже вони забезпечують ефективний і безпечний захист рослин від різних хвороб. Препарати містять живі корисні мікроорганізми, які підтримують здоров’я рослин, не шкодять людям, тваринам, птахам і бджолам. Які біофунгіциди найкращі, пише Agroweek.

5 найкращих біофунгіцидів для городу

«Фітоспорин-М» ефективний проти фітофторозу, борошнистої роси та різних видів гнилі. Рослини рекомендується обробляти кожні 10-14 днів, а розсаду поливати під корінь для кращого захисту.

«Триходермін» бореться з кореневими гнилями, фузаріозом і ризоктоніозом. Його вносять у ґрунт, препарат починає діяти при температурі від +12°C, особливо ефективний для ягідних культур.

«Планріз» призначений для боротьби з альтернаріозом, сірою гниллю та бактеріальними хворобами. Обприскування проводять кожні 10 днів, препарат добре підходить для тепличних умов.

«МікоХелп» або «Мікосан» підвищує імунітет рослин і захищає їх від стресів та опіків. Обробку радять проводити кожні 7-10 днів, бажано у вечірній час. Препарат безпечний для бджіл.

Стрептоміцети мають широкий спектр дії проти гнилей та інфекцій. Їх застосовують для обприскування та поливу під корінь із повторенням процедури кожні 10-14 днів.

Рекомендації щодо застосування біофунгіцидів

Регулярність застосування. Біопрепарати слід використовувати систематично, а не одноразово, для досягнення стабільного ефекту.

Час обробки. Оптимально проводити обприскування у вечірній час або у похмуру погоду, щоб зберегти життєздатність мікроорганізмів.

Сумісність з іншими засобами. Не рекомендується змішувати біофунгіциди з препаратами, що містять хлор.

Системний підхід. При сильному ураженні хворобами варто комбінувати біопрепарати з хімічними засобами, а також забезпечувати належну вентиляцію і режим поливу.