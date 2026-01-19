Одним із головних факторів тривалого горіння є якість та стан деревини

Опалення помешкання дровами може бути більш ефективним та економним, якщо знати, як правильно підготувати дрова та розпалити піч. Одні й ті ж дрова можуть горіти значно довше та віддавати більше тепла, якщо уникати поширених помилок та дотримуватися певної техніки розпалювання. Детальніше про це пише ТСН.

Обираємо та готуємо дрова

Одним із головних факторів тривалого горіння є якість та стан деревини. Щоб дрова краще віддавали тепло, їх бажано за 2-3 дні до розпалювання занести необхідну кількість усередину будинку. Підвищивши температуру дров до кімнатної, ви досягнете значної переваги – деревина витрачатиме мінімум теплової енергії на власний прогрів та віддасть максимум тепла для обігріву.

Також важливо обирати щільні породи дерева – такі як дуб, ясен, слива, самшит чи акація. Чим вища щільність деревини, тим більше тепла віддається і тим більше вугілля залишається після згоряння. І саме ці гарячі вуглинки потім повільно тліють, забезпечуючи оселю додатковою порцією високої температури протягом тривалого часу.

Як правильно укладати дрова та розігрівати грубу

Що дрова горіли рівномірно та довго, не варто укладати їх у вигляді класичної піраміди. Коли ви формуєте піраміду, підпалюючи її в центрі, загоряються одразу всі поліна. У результаті жар виходить сильним, але нерівномірним.

Натомість дрова слід укладати шарами зі зміщенням. Спочатку викладайте рівний нижній ряд, а кожен наступний ряд зміщуйте на 5-10 см вліво чи вправо. Це створить на краях виступи, на які слід насипати тріски та розмістити папір для підпалу. Така конструкція дозволить дровам поступово загорятися та рівномірно віддавати тепло. Водночас важливо залишати між дровами невелику відстань для забезпечення необхідної циркуляції повітря.

Також важливо правильно розігрівати грубу, адже навіть теплі дрова, поміщені в холодну піч, спершу будуть витрачати тепло на її нагрівання. Щоб швидко розігріти грубу, спаліть в ній невеликі шматки паперу чи дрібні тріски, перш ніж закладати дрова.

Як правильно керувати тягою

Економне горіння досягається завдяки правильному регулюванню подавання повітря. Під час розпалювання потрібно створити максимальну тягу, повністю відкривши засувку. Це дозволить дровам швидко розгорітися. Однак, після того, як вогонь добре розгориться, засувку необхідно поступово прикривати. Якщо залишити її повністю відкритою, дрова горітимуть занадто активно, а більше частина дорогоцінного тепла просто піду у димохід.

Також повне перекриття повітря призведе до утворення великої кількості сажі, а дрова можуть погаснути, тому необхідно знайти оптимальний режим.