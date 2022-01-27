Колишньому високопоставленому чиновнику Львівської ОДА Павлу Тереху висунули ще одну офіційну підозру підозру – цього разу у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)

Колишнього керівника управління капітального будівництва Львівської ОДА Павла Тереха, якого раніше затримували на хабарі, також підозрюють у розтраті бюджетних коштів, виділених на боротьбу з Covid-19. Йдеться про порушення під час закупівлі медичного обладнання для лікарень. Сума збитків за одним із епізодів становить понад 320 тис. грн.

У четвер, 27 січня, в СБУ та прокуратурі Львівщини повідомили, що в жовтні 2020 року в.о. керівника управління з порушеннями підписав договори щодо закупівлі медичного обладнання в заклади охорони здоров’я Львівщини. За даними ZAXID.NET, йдеться про УКБ ЛОДА, виконувачем обов'язків начальника якого в цей час (з травня 2020 до січня 2021 року) був Павло Терех.

«Посадовець, будучи головою тендерного комітету вказаної установи, не забезпечив належної роботи щодо перевірки договорів на предмет їх доцільності та економічної ефективності. Натомість підписав ці документи із врахуванням ПДВ всупереч постанові КМУ (про звільнення від сплати ПДВ при закупівлі обладнання необхідного для боротьби з поширенням Covid-19). Відтак, товари було придбано за завищеною вартістю, що спричинило шкоду державі на суму понад 320 тис. грн», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У прокуратурі відзначили, що завдані збитки на сьогодні уже відшкодовано. Наразі екс-посадовцю повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці встановлюють причетність до злочину інших службових осіб.

Проблеми з законом у колишнього в.о. начальника управління капітального будівництва ЛОДА Павла Тереха вже не вперше. Саме його в лютому 2021 року, затримували під час отримання відкату від підтриємця за будівництво медичної амбулаторії. Він вийшов з-під варти, сплативши заставу.