Павло Кириленко очолює Одеську обласну організацію ВО «Свобода»

Колишній депутат від фракції «Свобода», 46-річний Павло Кириленко, прокоментував інцидент у Дніпрі 29 серпня, коли через порушення правил дорожнього руху правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого намагався втекти й під час сутички побив поліцейську. Патрульний застосував зброю, внаслідок чого чоловік загинув. Павло Кириленко вважає, що поліція після 2015 року має забагато повноважень, а жінки не повинні працювати в екіпажах патруля. Після критики в соцмережах він закрив коментарі до допису.

«Візьмемо хоч би той факт, що тепер екіпажі патрульні поліції формуються зазвичай з пари – чоловіка та жінки. Все як заповідали дегенератки Клара Цеткін та Роза Люксембург. Ну, на якого лисого в екіпажі поліції тепер мають бути жінки? Не буду розповідати, що місце жінки — Kinder, Küche, Kirche. Є дійсно заняття та професії де жінка може себе розкрити або підкреслити свою жіночність. Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції? Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи?», – заявив Кириленко.

Екс-депутат у своїй цитаті згадав усталений німецькомовний вислів «Дитина, кухня, церква». Цими словами в консервативній системі цінностей описували соціальну роль жінки, яка зводиться до виховання дітей, куховарства та відвідування церкви.

Павло Кириленко зазначив, що 2015 року поліцейські боялися розголосу, а після влада зробила з них «священну корову» зі значно більшими повноваженнями. На думку Павла Кириленка, поліцейський відкрив вогонь тільки щоб «не зганьбитися в очах напарниці».

«Вся структура української влади, а з нею і правоохоронні органи були перебудовані після Майдану за лівацьким дегенеративним світоглядом. Подумайте про те, що цей недоумок поліціянт відкрив вогонь на ураження тільки тому, що не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці, яка для нього в глибині підсвідомості завжди залишатиметься жінкою, бо така природа людини, такими нас створив Бог. І ніякі ліві дегенерати цього не змінять», – написав екс-депутат.

Згодом він оновив допис і додав, що в поліції немає чіткого плану реформ, тому краще було б не змінювати систему. Павло Кириленко запропонував «повернути ментів часів Кучми-Януковича». Як вважає екс-нардеп, тоді в Україні стане менше злочинності.

Зазначимо, що Павлові Кириленку 46 років, він розлучений. Екс-нардеп очолює Одеську обласну організацію ВО «Свобода» та з 2012 по 2014 рік був народним депутатом 7-скликання від ВО «Свобода». Згідно з бізнес-аналітичним ресурсом YouControl, у 2017 році Павла Кириленка затримали за статтею 130 ч. 1 КУпАП (керування транспортними засобами особами в стані сп'яніння). У його крові правоохоронці зафіксували 0,21 проміле алкоголю. Приморський районний суд Одеси закрив справу, оскільки закінчилися терміни розгляду справи про адміністративне правопорушення.