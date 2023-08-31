Правоохоронці готують підозру жінці, яка була однією з учасників стрілянини з поліцією в Дніпрі. Вона перебувала за кермом автомобіля, який зупинили патрульні. Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Журналістам також вдалось отримати досі неопубліковане відео, на якому видно, що жінка напала на патрульну і тримала її зі спини, поки пасажир автомобіля, якого пізніше застрелили правоохоронці, бив іншого поліцейського.

Наразі жінці готують підозру.

Зазначимо, що раніше сьогодні стало відомо про те, що правоохоронці відкрили провадження за статтею 348 КК України – посягання на життя патрульних. Але підозра жінці, за даними джерела, буде оголошена за іншою статтею.

Тим часом затриманий патрульний поліцейський Євген Звонков, якому обирають запобіжний захід, заявив, що не визнає провини. Він сказав у суді, що застосував зброю тільки після того, як були застосовані всі можливі засоби, і для захисту свого життя. Він також не згоден на запобіжний захід – тримання під вартою, адже, як заявляє, перебуває на лікуванні, по-друге, не вчиняв злочину, в якому його підозрюють

Як повідомляв ZAXID.NET, 29 серпня у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка. За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після того, як він порушив правила дорожнього руху. На момент зупинки за кермом перебувала жінка, але вуличні камери зафіксували, що в момент порушення автомобілем керував чоловік.

На вимогу вийти із автомобіля порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягувати жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто. Під час розмови з поліцейськими чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. За неофіційною інформацією, в організмі застреленого чоловіка виявили 2,48 проміле алкоголю, що співмірне із вживанням близько пляшки горілки.

Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Зрештою, під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Наразі призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків. Зауважимо, що в момент інциденту в автомобілі перебували діти агресивного чоловіка, які підбурювали його чинити опір поліцейським. Раніше поліція опублікувала відео, на якому можна побачити і дії патрульних, і поведінку порушників.