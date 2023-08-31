Поліцейські відкрили провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички у Дніпрі 29 серпня, в якій правоохоронець смертельно поранив агресивного порушника під час бійки. Про це прес-служба Національної поліції повідомила в четвер, 31 серпня.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. У поліції наголосили, що обставини інциденту встановлюються.

Як повідомляв ZAXID.NET, 29 серпня у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка. За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після того, як він порушив правила дорожнього руху. На момент зупинки за кермом перебувала жінка, але вуличні камери зафіксували, що в момент порушення автомобілем керував чоловік.

На вимогу вийти із автомобіля порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягувати жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто.

Під час розмови з поліцейськими чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці. Наразі призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків. Зауважимо, що в момент інциденту в автомобілі перебували діти агресивного чоловіка, які підбурювали його чинити опір поліцейським.

За неофіційною інформацією, в організмі застреленого чоловіка виявили 2,48 проміле алкоголю, що співмірне із вживанням близько пляшки горілки. Водночас Державне бюро розслідувань, яке розслідує подію, не підтвердило цю інформацію.

Також поліція опублікувала відео, на якому можна побачити і дії патрульних, і поведінку порушників.