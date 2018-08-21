Екс-директор «Муніципальної варти» Івано-Франківська перейде на роботу до Львова

Львів'янин Богдан Кухарук отримав медаль за роботу керівником «Муніципальної варти» Івано-Франківська

Директором ЛКП «Муніципальна дружина» можуть призначити Богдана Кухарука, який очолював аналогічне підприємство в Івано-Франківську.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у вівторок, 21 серпня, екс-керівнику КП «Муніципальна варта» подякував Богданові Кухаруку за роботу та нагородив його медаллю «За честь і звитягу».

«Колишній керівник «Муніципальної варти» Богдан Кухарук йде на таку ж посаду у рідне для нього місто Львів», – повідомив Руслан Марцінків.

У прес-службі Львівської міськради ZAXID.NET підтвердили, що розглядають кандидатуру Богдана Кухарука на посаду директора ЛКП «Муніципальна дружина», проте рішення ще не прийняте.

Попередній директор ЛКП Роман Хом’як подав заяву на звільнення наприкінці червня 2018 року.

Зазначимо, 38-річний львів’янин Богдан Кухарук – учасник АТО. Служив командиром роти у батальйоні «Гарпун», згодом – у полку «Миротворець». У квітні 2016 року був поранений поблизу Авдіївки на Донеччині. КП «Муніципальна варта» в Івано-Франківську очолював із жовтня 2016 року до серпня 2018 року.