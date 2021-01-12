Екс-голова ДНС Верланов звинуватив Податкову та Мінфін у маніпуляціях при перевиконанні доходів бюджету-2020

Колишній очільник ДПС Сергій Верланов звинуватив теперішнє керівництво податкової служби та Мінфін у маніпуляціях при перевиконанні доходів Держбюджету у 2020 році. Про це Верланов написав у своїй колонці для сайту «Новое время».

Відповідно до офіційних цифр, за підсумками 2020 року податкова урізаний індикатив Мінфіну перевиконала на 10,7%, або на 49,1 млрд грн. При цьому приріст до минулого року становить 11%, або 50,2 млрд грн.

Але, на думку Верланова, ці показники є маніпуляцією.

«Згідно із законом №466, у 2020 році сплата дивідендів державними компаніями вперше була перекваліфікована в податковий платіж. Ці зміни фактично і дозволили сьогоднішньому керівництву ДПС зарахувати собі в заслугу сплату до державного бюджету 35,8 млрд грн від Нафтогазу і 25,6 млрд грн від державних банків ... Тобто, + 50 млрд приросту податкових платежів минулого року в одну мить перетворюються на -11. Отже, маємо справу з відвертою маніпуляцією даними з боку Мінфіну та ДПС, які тиражуються в інформаційному просторі», – пише екс-голова ДПС.

Він також зазначив, що якщо порахувати чисто податкові платежі, то нова-стара команда ДПС у 2-4 кварталах направила до бюджету на 7% менше, ніж минулого року.

Сергій Верланов підкреслив, що в порівнянні з 2019 роком відбулося скорочення імпорту на 10,2%.

«Що це означає конкретно для ДПС? Це означає, що в системі було на 10,2%, а це майже 30 млрд грн, менше податкового кредиту, який би використовувався бізнесом у своїй діяльності та зменшував би кількість ПДВ до сплати до державного бюджету. По-друге, це – експорт, який зменшився у порівнянні з 2019 роком на 1,7%», – зазначив Сергій Верланов.

За словами Верланова, це безпосередньо вплинуло на обсяг відшкодованого ПДВ, рік до року зменшився на 8,8%, а його сума не відповідає скороченню експорту і говорить про штучний вплив на процес відшкодування. Своєю чергою, рекордне відшкодування в грудні на суму близько 14,5 млрд грн говорить про те, що проблеми податкової з поверненням ПДВ бізнесу серйозно накопичуються, переконує Верланов.

За його словами, за підсумками року «податкова перевиконала план з ПДВ приблизно настільки, наскільки Митниця його недовиконала».

«Цього року влада чітко показала, що фіскальний приціл держави змістився на простих громадян, які, на відміну від олігархів, не можуть поставити свого міністра, купити депутатів або замовити кримінальне переслідування. Цей стан речей тепер законодавчо закріплено в бюджеті 2021, який прийнятий саме в інтересах великого бізнесу, а не людей», – пише Сергій Верланов.

Нагадаємо, що минулого тижня Міністерство фінансів і Державна казначейська служба відрапортували про перевиконання плану з надходжень до бюджету 2020 року.

За даними відомства, цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 млрд грн, план виконано на 102,2%.