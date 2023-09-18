Геннадій Лагута очолював Херсонську ОВА до липня 2022 року і помер у Києві 17 вересня 2023

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті колишнього очільника Херсонської області Геннадія Лагути. Подію кваліфікують як "умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією «самогубство», повідомила начальниця відділу комунікації поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі «Суспільному».

За її словами, 13 вересня до Солом'янського управління поліції Києва звернулась дружина Лагути з повідомленням про зникнення чоловіка. 16 вересня його знайшли у Солом'янському районі біля гаражних приміщень, сказала речниця київської поліції.

«За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "самогубство". Зараз триває досудове розслідування, наші слідчі розглядають усі версії скоєного і встановлюють деталі, свідків та очевидців події», – розповіла Гірдвіліс.

Про передчасну смерть Лагути, який очолював Херсонську ОВА з жовтня 2021 до липня 2022 року стало відомо в неділю, 17 вересня. Вранці того дня він помер в одній з київських лікарень. Своєю чергою депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що Лагуту довели до самогубства, але конкретних фактів не навів.