Геннадій Лагута помер у ніч на 17 вересня

На 50-му році життя помер колишній голова Херсонської обласної державної (військової) адміністрації Геннадій Лагута. Він очолював область станом на початок повномасштабного вторгнення Росії. Про смерть колишнього чиновника повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

«Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе. Розуміємо гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і поважав Геннадія Миколайовича», – йдеться в повідомленні.

Як пише херсонське видання «Мост», Лагута помер у ніч проти 17 вересня в одній із київських лікарень. ОВА зазначила, що він пішов із життя «передчасно», не уточнивши причину смерті.

Геннадій Лагута народився 10 серпня 1974 році в Бердянську (Запорізька область). У Херсон потрапив наприкінці 90-х років. Обласну адміністрацію очолював із жовтня 2021 року до липня 2022-го, а до цього був заступником голови Херсонської обласної ради від партії міського голови Херсона Ігоря Колихаєва «Нам тут жити».

«Мост» зазначає, що після повномасштабного вторгнення Росії Лагута поїхав з Херсона і зник майже на півроку. 9 липня 2022 року Лагуту звільнили з займаної посади.

У лютому 2023 Лагуті вручили підозру в підробленні документів та шахрайстві. Слідство стверджувало, що в розпал повномасштабного вторгнення росії посадовець попросив у місцевої підприємиці Олени Савіної – колишньої дружини мера Херсона Ігоря Колихаєва – надати йому безоплатно позашляховик «для службових цілей», але згодом незаконно приватизував автівку й продав. Лагуті загрожувало до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна за двома статтями Кримінального кодексу: підроблення документів та шахрайство.